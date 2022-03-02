В Киеве снова слышны мощные взрывы

В частности взрывы раздаются в районе Софиевской Борщаговки, поэтому лучше находиться в укрытии

Россияне снова наносят удары / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В Киеве снова слышны звуки взрывов. Как стало известно, больше всего их слышно сейчас в районе Софиевской Борщаговки.

Об этом пишет "Сегодня".

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Также сообщают о взрывах в районе вокзала, Минского массива.

По данным Антона Геращенко, только что был взрыв в районе подземного перехода вокзала. Между гостиницей "Ибис" и Южной.

Что делать, если попали под завал разрушенного дома

Прежде всего, знайте, что спасатели уже выехали к вам.

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Далее следуйте следующим рекомендациям:

Зовите на помощь;

Сообщите тем, кто вас слышит, где вы находитесь и что с вами произошло;

Спокойно ждите, пока разберут завал.

Что делать, если вас никто не слышит:

Попытайтесь высвободить руки и ноги;

Следовательно, посмотрите, какими предметами вас завалило;

Если они не слишком тяжелые, осторожно начните разбирать завал. Старайтесь не задеть то, на чем все держится;

Если не видите, чем вас завалило, или упавшие на вас предметы очень тяжелые, продолжайте звать на помощь, не останавливайтесь;

Если никто не слышит, начните более усиленно разбирать завал;

Уволившись, осмотрите себя. Если необходимо, окажите первую помощь: остановите кровотечение, зафиксируйте сломанную конечность.

Если вы не можете выбраться из дома:

Старайтесь сообщить о себе: воспользуйтесь телефоном мобильной связи, стучите по трубам и батареям отопления, громко зовите на помощь;

Ожидая помощи, старайтесь избежать переохлаждения: при возможности постелите что-нибудь на пол, лягте на бок, подложив под себя руку, колени подтяните к груди.

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