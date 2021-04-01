Невідомий замінував всі лікарні Києва

Зараз на місці проводять евакуацію

У Києві невідомий замінував всі лікарні, про це повідомляє кореспондент "Сьогодні".

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Сьогодні вранці стало відомо про "замінування" будівлі клінічної лікарні №7. Як повідомляли в Муніципальній Варта Києва, там проводилась евакуація персоналу і пацієнтів лікарні.

"Вибухонебезпечних предметів не виявлено", – написали пізніше в Мережі.

А ось в поліції Києва нам повідомили, що заміновано всі лікарні столиці.

"Вранці на електронну пошту поліції надійшло анонімне повідомлення про те, що в одному з приміщень київської лікарні закладено вибухівку. У повідомленні не зазначено: ні адреса, ні район, ні назва лікарні. Тому проводиться перевірка всіх лікарень Києва. В цей момент перевірка триває", – повідомили сайту "Сьогодні" в поліції Києва.

Там поки не змогли сказати – чи проводиться при цьому евакуація пацієнтів.

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Нагадаємо, раніше в Києві чотири рази за тиждень "мінували" елітну гімназію №32, розташовану на вулиці Івана Федорова в Печерському районі столиці.

Також ми повідомляли, що в Києві в одному з навчальних закладів 1 вересня почалося ні з святкової лінійки – невідомі повідомили про замінування гімназії.

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