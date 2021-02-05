У Києві трактор в'їхав в поліцейський автомобіль (відео)

У Києві 5 лютого в Шевченківському районі сталася ДТП з поліцейською машиною.

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Про це повідомляє Київ Оперативний в Telegram.

Подія сталася на вулиці Дегтярівській. Водій трактора, при виїзді з прибудинкової території, не помітив авто правоохоронців і в'їхав в нього.

"На щастя, ніхто не постраждав", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на Донбасі перекинувся автобус з пасажирами, у водія під час руху стався інфаркт.

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Крім того, в ДТП на трасі Київ – Чоп загинув чоловік і дворічна дівчинка, ще три особи в лікарні.

Відео: Сьогодні

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