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У Києві біля станції метро Голосіївська спалахнула масштабна пожежа (відео)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Київ Сьогодні
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9 лютого, 16:25
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Поки що інформації про жертв і постраждалих немає
Зайнялася 3-поверхова будівля
Зайнялася 3-поверхова будівля / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві на проспекті Голосіївський, 74а сталася серйозна пожежа. Як повідомили "Сьогодні" у ДСНС Києва, пожежа виникла на 2-му поверсі 3-поверхової відселеної будівлі на площі 20 квадратних метрів.

"Виклик 15:42, локалізація 16:04. На місці працює 3 одиниці техніки та 13 осіб особового складу", – кажуть у службі.

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Інформації про жертв та постраждалих немає. Причину встановлюватимуть правоохоронці.

Що робити, якщо пожежа застала вас у приміщенні?

  • Якщо ви прокинулися від шуму пожежі і запаху диму, не сідайте на ліжко, а скотіться з неї на підлогу і повзком пробирайтеся до дверей, але не відчиняйте їх одразу;
  • обережно доторкніться до дверей тильною стороною долоні. Якщо двері не гарячі, то обережно відчиніть їх і швидко виходьте, а якщо двері гарячі – не відчиняйте, дим і полум'я не дадуть вам вийти;
  • щільно зачиніть двері, а всі щілини та отвори заткніть будь-якою тканиною, щоб уникнути подальшого проникнення диму, та повертайтеся повзком у глибину приміщення;
  • присядьте, глибоко вдихніть, розкрийте або розбийте вікно, висуньте і кричіть "Допоможіть, пожежа!";
  • якщо ви вибралися через двері, закрийте їх і повзком пересувайтеся до виходу з приміщення, обов'язково зачиніть за собою всі двері;
  • якщо ви знаходитесь у висотному будинку, не біжіть вниз крізь полум'я, а користуйтеся можливістю врятуватися на даху будівлі, використовуйте пожежну драбину, пам'ятайте, що під час пожежі заборонено користуватися ліфтом.

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