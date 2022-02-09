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СЕГОДНЯ Новости в Киеве Происшествия

В Киеве у станции метро Голосеевская вспыхнул масштабный пожар (видео)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Киев Сегодня
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9 февраля, 16:25
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Пока информации о жертвах и пострадавших нет
Загорелось 3-этажное здание
Загорелось 3-этажное здание / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве на проспекте Голосеевский,74а произошел серьезный пожар. Как сообщили "Сегодня" в ГСЧС Киева, пожар возник на 2-м этаже 3-этажного отселенного здания на площади 20 квадратных метров.

"Вызов 15:42, Локализация 16:04. На месте работает 3 единицы техники и 13 человек личного состава", – говорят в службе.

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Информации о жертвах и пострадавших нет. Причина будет устанавливаться правоохранителями.

Что делать, если пожар застал вас в помещении?

  • Если вы проснулись от шума пожара и запаха дыма, не садитесь на кровать, а скатитесь с нее на пол и ползком пробирайтесь к двери, но не открывайте их сразу;
  • осторожно прикоснитесь к двери тыльной стороной ладони. Если дверь не горячая, то осторожно откройте ее и быстро выходите, а если дверь горячая – не открывайте, дым и пламя не дадут вам выйти;
  • плотно закройте двери, а все щели и отверстия заткните любой тканью, чтобы избежать дальнейшего проникновения дыма, и возвращайтесь ползком в глубину помещения;
  • присядьте, глубоко вдохните, раскройте или разбейте окно, высуньтесь и кричите "Помогите, пожар!";
  • если вы выбрались через дверь, закройте их и ползком передвигайтесь к выходу из помещения, при этом обязательно закройте за собой все двери;
  • если вы находитесь в высотном доме, не бегите вниз сквозь пламя, а пользуйтесь возможностью спастись на крыше здания, используйте пожарную лестницу, помните, что во время пожара запрещено пользоваться лифтом.

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