Русский
$ 27,96
33,46
  1. Новини Києва
  2. Надзвичайні випадки Київ

"Лікарі боролися понад три тижні". Помер глава Подільського району Києва

16 квітня, 23:54

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Навіть після госпіталізації Віктор Смирнов намагався продовжувати працювати віддалено, але хвороба його забрала

Мер Києва Віталій Кличко повідомив про смерть голови Подільської райдержадміністрації столиці Віктора Смирнова, який керував районом останні три роки.

Реклама

Сумну новину він опублікував 16 квітня на своїй сторінці в Facebook.

Чиновник помер від наслідків коронавірусної інфекції.

"Понад три тижні лікарі боролися за його життя. Але через ускладнення від хвороби медицина, на жаль, не перемогла", – зазначив Кличко, висловивши співчуття родині та близьким чиновника.

Віктор Смірнов. Фото: facebook.com/profile.php?id=100027914942214
Реклама

Віктор Смірнов. Фото: facebook.com/profile.php?id=100027914942214

В тренді
Потрібно два-три роки: коли з вулиць Києва зникнуть маршрутки

Міський голова згадує Смирнова як дуже відповідальну людину "з великим серцем і по-дитячому щирою посмішкою", яка вболівала за улюблену справу, район і своє місто. Про це свідчить те, що він намагався працювати дистанційно навіть після госпіталізації.

Під публікацією свої співчуття висловили і багато інших публічних людей: нардеп Ірина Геращенко, депутат Київради Ганна Старостенко, колишній депутат Ярослав Діденко, а також деякі інші київські чиновники.

Нагадаємо, що 16 квітня в Києві виявили 1609 нових випадків коронавірусу, а за весь час пандемії їхня кількість склала 114 396 осіб.

За словами головного санітарного лікаря країни Віктора Ляшко, в столиці зберігається критична ситуація з COVID-19.

Відео: Сьогодні
Реклама

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Адвокат потерпілих у ДТП: теща Притули втратила залишки совісті
Адвокат потерпілих у ДТП: теща Притули втратила залишки совістіУкраїна
Ексдепутат Київради підпалив авто дружини і квартиру з дітьми: йому повідомили про підозру (фото)
Ексдепутат Київради підпалив авто дружини і квартиру з дітьми: йому повідомили про підозру (фото)Надзвичайні події
Пожежа з дітьми в Києві: відео порятунку з палаючої квартири двох хлопчиків
Пожежа з дітьми в Києві: відео порятунку з палаючої квартири двох хлопчиківНадзвичайні події
У Київській області зникла дворічна дитина: що відомо (фото)
У Київській області зникла дворічна дитина: що відомо (фото)Надзвичайні події
Під Києвом сталася смертельна ДТП – загинув водій (фото)
Під Києвом сталася смертельна ДТП – загинув водій (фото)Надзвичайні події
У Києві в річці виявили тіло жінки (фото)
У Києві в річці виявили тіло жінки (фото)Надзвичайні події

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти