"Лікарі боролися понад три тижні". Помер глава Подільського району Києва

Мер Києва Віталій Кличко повідомив про смерть голови Подільської райдержадміністрації столиці Віктора Смирнова, який керував районом останні три роки.
Сумну новину він опублікував 16 квітня на своїй сторінці в Facebook.
Чиновник помер від наслідків коронавірусної інфекції.
"Понад три тижні лікарі боролися за його життя. Але через ускладнення від хвороби медицина, на жаль, не перемогла", – зазначив Кличко, висловивши співчуття родині та близьким чиновника.
Віктор Смірнов. Фото: facebook.com/profile.php?id=100027914942214
Міський голова згадує Смирнова як дуже відповідальну людину "з великим серцем і по-дитячому щирою посмішкою", яка вболівала за улюблену справу, район і своє місто. Про це свідчить те, що він намагався працювати дистанційно навіть після госпіталізації.
Під публікацією свої співчуття висловили і багато інших публічних людей: нардеп Ірина Геращенко, депутат Київради Ганна Старостенко, колишній депутат Ярослав Діденко, а також деякі інші київські чиновники.
Нагадаємо, що 16 квітня в Києві виявили 1609 нових випадків коронавірусу, а за весь час пандемії їхня кількість склала 114 396 осіб.
За словами головного санітарного лікаря країни Віктора Ляшко, в столиці зберігається критична ситуація з COVID-19.
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