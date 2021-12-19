У Києві в аварії розбилося 4 авто – утворився великий затор

У Києві сталася масштабна ДТП із постраждалими на Гостомельському шосе. В аварії розбито 4 машини.
Про це повідомив Telegram-канал "ДТП Київ".
Уламки розлетілися всією дорогою. Утворився великий затор в обидві сторони (на Київ та Бучу).
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Патрульні вже прибули на місце події.
Кількість постраждалих поки уточнюється.
У Києві водій Toyota розбив 10 авто й утік
У Подільському районі Києва на вулиці Вишгородській, 45 водій Toyota розбив десяток автомобілів, припаркованих вздовж тротуару.
ДТП сталося неподалік житлового комплексу "Парковий". Як пишуть у соцмережах, порушник їхав на транзитних номерах. Після скоєння аварії авто винуватця спалахнуло, а сам водій Toyota втік. Чоловік зачепив 10 автомобілів.
На місці події були медики, поліція та рятувальники.
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