У Києві в результаті подвійного ДТП серйозно постраждали жінка з дітьми (фото)

Постраждалі у ДТП машини / колаж "Сьогодні"
У Києві на бульварі Дружби народів автомобіль під час дощу влетів в учасників невеликого ДТП, які чекали на оформлення. Subaru на швидкості протаранила відразу три машини, при цьому серйозні травми отримали жінка та її двоє дітей.
Про це повідомило "ДТП.kiev.ua".
Зазначається, що в результаті першої ДТП на Дружби народів жінка – водій Daewoo Matiz подряпала Chery Tiggo і на місце події приїхав аварійний комісар для оформлення ДТП.
Під час оформлення ззаду на повному ходу в усі три автомобілі влетіла Subaru. Мати і двоє дітей перебували в затиснутому в результаті тарану Daewoo Matiz.
"Усі отримали серйозні травми і були терміново госпіталізовані. Відомо, що діти доставлені в Охматдит, живі", – пише видання.
Нагадаємо, в Польщі 3 липня в аварії постраждали четверо українців, в тому числі серйозно травмовано дитину, яка перебуваэ у "вкрай важкому" стані.
Ми також писали, що в Дніпрі в результаті ДТП перекинувся і загорівся автомобіль – загинула дівчина-водій.
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