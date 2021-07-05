В Киеве в результате двойного ДТП серьезно пострадали женщина с детьми (фото)

Во время оформления аварии сзади на полном ходу в три автомобиля влетела Subaru

Пострадавшие в ДТП машины / коллаж "Сегодня"

В Киеве на бульваре Дружбы народов автомобиль во время дождя влетел в участников небольшого ДТП, которые ждали оформления. Subaru на скорости протаранила сразу три машины, при этом серьезные травмы получили женщина и ее двое детей.

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Об этом сообщило "ДТП.kiev.ua".

Отмечается, что в результате первой ДТП на Дружбы народов женщина водитель Daewoo Matiz поцарапала Chery Tiggo и на место происшествия приехал аварийный комиссар для оформления ДТП.

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Во время оформления сзади на полном ходу во все три автомобиля влетела Subaru. Мать и двое детей находились в зажатом в результате тарана Daewoo Matiz.

"Все получили серьезные травмы и были срочно госпитализированы. Известно, что дети доставлены в Охматдет, живые", – пишет издание.

Напомним, в Польше 3 июля в аварии пострадали четверо украинцев, в том числе серьезно травмирован ребенок, ккоторый находится в "крайне тяжелом" состоянии.

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Все подробности в спецтеме В Украине произошло ДТП: фото/видео и подробности