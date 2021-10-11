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У Києві злодії "обпоювали" людей. Це закінчилося смертю (фото)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
11 жовтня, 15:50
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Постраждалим непомітно підсипали в напій сильнодіючий лікарський препарат, від якого ті непритомніли
Кожен зі спільників мав чіткий розподіл функцій
Кожен зі спільників мав чіткий розподіл функцій / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві злочинці знайомилися з відвідувачами розважальних закладів та на вулицях, пропонували їм випити алкоголь, в який непомітно підсипали лікарський препарат. В результаті один з постраждалих помер. Почали кримінальні виробництва.

Про це повідомляє прес-служба ГУ Нацполіціі Києва.

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"Затримали п’ятеро осіб за вчинення розбійних нападів на громадян із використанням сильнодіючих лікарських препаратів", – пишуть в поліції.

Це – четверо чоловіків, 1981, 1986, 1987, 1997 років народження, а також жінка, 1980 року народження. Поліцейські встановили, що кожен зі спільників мав чіткий розподіл функцій.

На знімку затримані учасники угруповання
На знімку затримані учасники угруповання / Фото: Нацполиция

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"Ми з’ясували, що правопорушники знайомились з громадянами у розважальних закладах і на вулицях та пропонували їм випити алкоголь. В цей момент вони непомітно підсипали у напій потерпілих сильнодіючий лікарський препарат, від якого ті втрачали свідомість. Після цього зловмисники забирали цінні речі та втікали. Також відомо, що від дій правопорушників помер один з потерпілих", – розповів заступник начальника поліції Києва – начальник слідчого управління Дмитро Шумейко.

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Під час обшуків вилучили флакони і блістери з різними сильнодіючими лікарськими препаратами, а також предмет, схожий на бойову гранату. Фігуранти затримані в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України.

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В угрупованні брала участь також жінка
В угрупованні брала участь також жінка / Фото: Нацполиция

Що загрожує фігурантам

"Розпочаті кримінальні провадження за частиною першою статті 115 – умисне вбивство та частиною другою статті 187 – розбій Кримінального кодексу України. За процесуального погодження з Київською міською прокуратурою слідчі готують затриманим повідомлення про підозру та клопотання до суду про обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою. Зловмисникам загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі. Триває досудове розслідування", – повідомив Дмитро Шумейко.

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