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У Києві біля КПІ величезне дерево ледь не впало на студентів – відео

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор розділу Україна
30 вересня, 14:14
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Побачивши, що дерево почало падати, молодь розбіглася в різні боки
Величезна тополя впав за метр від студентів
Величезна тополя впав за метр від студентів / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві на біля політехнічного інституту ім. І. Сікорського посеред вулиці дерево впало на проїжджу частину і тротуар. Стовбур дерева і великі гілки ледь не зачепили перехожих студентів.

Відповідне відео опублікували в Telegram-каналі KIEVMAP.

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На записі видно, як біля КПІ тополя падає прямо на тротуар, де в цей час ходили студенти. Молодь при цьому розбіглася в різні боки. На щастя, ніхто не постраждав.

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"На території КПІ ранок зазвичай починається не з кави, а зі спроби вижити", – написали під відео.

В яких випадках зрізають дерева в містах?

Відповідно до частини 4 статті 28 Закону України "Про благоустрій населених пунктів" негайне видалення пошкоджених дерев може здійснюватися підприємствами, установами та громадянами у разі, якщо стан таких пошкоджених зелених насаджень загрожує здоров'ю і життю, громадян або їх майну.

Якщо ж протягом того часу, як ви звернулися із заявою дерево впало або впало до того, як ви намагалися звернутися із заявою про зрізку дерева, працівники ДСНС або керуючий будинку повинні терміново прибрати його без будь-яких актів і комісій.

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