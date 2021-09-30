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В Киеве возле КПИ огромное дерево едва не рухнуло на студентов – видео

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор раздела Украина
30 сентября, 14:14
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Увидев, что дерево начало падать, молодежь разбежалась в разные стороны
Огромный тополь рухнул в метре от студентов
Огромный тополь рухнул в метре от студентов / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве на возле политехнического института им. И. Сикорского посреди улицы дерево упало на проезжую часть и тротуар. Ствол дерева и большие ветки едва не задели прохожих студентов.

Соответствующее видео опубликовали в Telegram-канале KIEVMAP.

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На записи видно, как возле КПИ тополь падает прямо на тротуар, где в это время прогуливались студенты. Молодежь при этом разбежалась в разные стороны. К счастью, никто не пострадал.

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"На территории КПИ утро обычно начинается не с кофе, а с попытки выжить", - написали под видео.

В каких случаях срезают деревья в городах?

Согласно части 4 статьи 28 Закона Украины "О благоустройстве населенных пунктов" немедленное удаление поврежденных деревьев может осуществляться предприятиями, учреждениями и гражданами в случае, если состояние таких поврежденных зеленых насаждений угрожает здоровью и жизни, граждан или их имуществу.

Если же в течение того времени, как вы обратились с заявлением дерево упало или упало до того, как вы пытались обратиться с заявлением о срезке дерева, работники ГСЧС или управляющий дома должны срочно убрать его без каких-либо актов и комиссий.

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