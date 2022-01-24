У Києві за вимагання 1 млн доларів затримали іноземця (фото)

Здирники застосовували фізичне та психологічне насильство

СБУ затримали підозрюваного / Фото: Колаж: Сьогодні

Київські правоохоронці затримали іноземця за здирство у підприємця 1 млн доларів неіснуючого "боргу". Підозрюваний – 39-річний громадянин іншої держави, якої саме – у поліції не уточнюють.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби Нацполіції в Facebook.

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"Встановлено, що зловмисник разом зі спільниками перебуваючи на території України вимагав від підприємця 1 000 000 доларів США в якості сплати неіснуючого боргу", – кажуть правоохоронці.

Фігурант призначив потерпілому зустріч у одному з ресторанів / Фото: СБУ

Вимагачі застосовували фізичне та психологічне насильство, загрожували побиттям бізнесмену та його родичам.

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"Фігурант призначив потерпілому зустріч у одному із ресторанів на бульварі Лесі Українки, де висунув йому вимогу негайно передати гроші, при цьому застосував фізичне насильство", – додають правоохоронці.

Затримали підозрюваного під час передачі частини грошей / Фото: СБУ

Що загрожує злочинцям

Поліцейські та співробітники СБУ затримали підозрюваного під час передачі частини грошей, 70 тис. доларів.

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Наразі шукають його спільників.

Справу розслідують за ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України (вимагання, яке завдало майнових збитків в особливо великих розмірах, або вчинене організованою групою, або пов'язане із заподіянням тяжкого тілесного ушкодження).

Здирникам загрожує до 12 років в'язниці з конфіскацією майна.

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