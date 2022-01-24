У Києві за вимагання 1 млн доларів затримали іноземця (фото)

Київські правоохоронці затримали іноземця за здирство у підприємця 1 млн доларів неіснуючого "боргу". Підозрюваний – 39-річний громадянин іншої держави, якої саме – у поліції не уточнюють.
Про це йдеться у повідомленні прес-служби Нацполіції в Facebook.
"Встановлено, що зловмисник разом зі спільниками перебуваючи на території України вимагав від підприємця 1 000 000 доларів США в якості сплати неіснуючого боргу", – кажуть правоохоронці.
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Вимагачі застосовували фізичне та психологічне насильство, загрожували побиттям бізнесмену та його родичам.
"Фігурант призначив потерпілому зустріч у одному із ресторанів на бульварі Лесі Українки, де висунув йому вимогу негайно передати гроші, при цьому застосував фізичне насильство", – додають правоохоронці.
Що загрожує злочинцям
Поліцейські та співробітники СБУ затримали підозрюваного під час передачі частини грошей, 70 тис. доларів.
Наразі шукають його спільників.
Справу розслідують за ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України (вимагання, яке завдало майнових збитків в особливо великих розмірах, або вчинене організованою групою, або пов'язане із заподіянням тяжкого тілесного ушкодження).
Здирникам загрожує до 12 років в'язниці з конфіскацією майна.
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