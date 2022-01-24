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В Киеве за вымогательство 1 млн долларов задержали иностранца (фото)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Киев Сегодня
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24 января, 13:44
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Вымогатели применяли физическое и психологическое насилие
СБУ задержали подозреваемого
СБУ задержали подозреваемого / Фото: Коллаж: Сегодня

Киевские правоохранители задержали иностранца за вымогательство у предпринимателя 1 млн долларов несуществующего "долга". Подозреваемый – 39-летний гражданин другого государства, какого именно – в полиции не уточняют.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацполиции в Facebook.

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"Установлено, что злоумышленник вместе с сообщниками, находясь на территории Украины, требовал у предпринимателя 1 000 000 долларов в качестве уплаты несуществующего долга", – говорят правоохранители.

Фигурант назначил потерпевшему встречу в одном из ресторанов
Фигурант назначил потерпевшему встречу в одном из ресторанов / Фото: СБУ

Вымогатели применяли физическое и психологическое насилие, угрожали избиением бизнесмену и его родственникам.

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"Фигурант назначил потерпевшему встречу в одном из ресторанов на бульваре Леси Украинки, где потребовал немедленно передать деньги, при этом применил физическое насилие", – добавляют правоохранители.

Задержали подозреваемого при передаче части денег
Задержали подозреваемого при передаче части денег / Фото: СБУ

Что грозит преступникам

Полицейские и сотрудники СБУ задержали подозреваемого при передаче части денег, 70 тыс. долларов.

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Сейчас ищут его сообщников.

Дело расследуют по ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины (вымогательство, причинившее имущественный ущерб в особо крупных размерах, либо совершенное организованной группой, либо сопряженное с причинением тяжкого телесного повреждения).

Вымогателям грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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