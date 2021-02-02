У Києві затримали чоловіка за зберігання близько 5 кг наркотиків (фото)

У Києві затримали 23-річного киянина, який займався збутом наркотичних засобів і психотропних речовин на території міста.
Про це повідомляє прес-служба Прокуратури Києва.
У чоловіка під час обшуку виявили поліетиленовий пакет із близько 1 кг кристалоподібної речовини жовтого кольору (за попередніми даними – метадон).
"Під час обшуку за місцем проживання останнього виявлено та вилучено ще близько 1,5 кг речовини жовтого і синього кольору, а також 2,5 кг речовини рослинного походження, 100 г білої порошкоподібної речовини, таблетки рожевого кольору, пакети з пазовим замком і ваги", – йдеться в повідомленні.
Вилучені речовини направлені на експертизу.
Після надходження висновку експерта буде вирішено питання щодо повідомлення громадянину про підозру.
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