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У Києві затримали наркодилера – ним виявився оператор телеканалу Медведчука (фото)

12 червня 2021 22:31

Віталій Семченко Віталій Семченко

При появі поліцейських чоловік почав дивно поводитися. Як з'ясувалося, він робив "закладки" з наркотиками – за кожну з них він отримував по 60 гривень

Столичні правоохоронці затримали 32-річного наркоторговця. Ним виявився співробітник телеканалу, пов'язаного з нардепом Віктором Медведчуком.

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Про це повідомляє пресслужба Національної поліції.

Під час патрулювання Шевченківського району правоохоронці помітили чоловіка, який при появі поліцейських почав дивно поводитися. Як з'ясувалося, він робив "закладки" з наркотиками – за кожну з них отримував по 60 гривень.

Зазначається, що у затриманого виявили розфасовані наркотики, гроші та посвідчення співробітника одного з телеканалів.

"Правоохоронці провели обшук у будинку фігуранта. У результаті вилучили близько кілограма амфетаміну, 100 таблеток екстезі, канабіс, марки ЛСД, ваги та пакетики для розфасовки наркотиків для їх подальшого збуту через закладки. Чоловіка, 1989 року народження, затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу", – сказано в повідомленні.

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Столичні правоохоронці затримали 32-річного наркоторговця

Столичні правоохоронці затримали 32-річного наркоторговця / Фото: Нацполиция

Столичні правоохоронці затримали 32-річного наркоторговця

Столичні правоохоронці затримали 32-річного наркоторговця / Фото: Нацполиция

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Видання Цензор з посиланням на джерело в правоохоронних органах повідомляє, що наркодилера звуть Тарас Олійник, він працює оператором на телеканалі "Перший Незалежний", який пов'язують з нардепом Віктором Медведчуком.

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Столичні правоохоронці затримали 32-річного наркоторговця

Столичні правоохоронці затримали 32-річного наркоторговця / Фото: цензор

Як повідомлялося раніше, в Одеській області співробітниця поліції підмінила речові докази(0,5 кг кокаїну), щоб продати це місцевим наркозалежним особам.

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