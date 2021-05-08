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У Києві замінували аеропорт "Київ" та кілька медзакладів

8 травня, 13:52

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

Мінер надіслав правоохоронцям електронного листа – на місті працюють працівники вибухотехнічної служби та поліцейські

У Києві повідомили про мінування аеропорту "Київ" та декількох медичних установ, що знаходяться у різних районах Києва. Людей терміново евакуювали з будівель.

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Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Києва.

"Сьогодні на електронну адресу однієї зі служб столичної поліції надійшов електронний лист про замінування аеропорту "Київ" та ряду медичних установ, розташованих на території столиці. Для перевірки цієї інформації на місця подій негайно виїхали поліцейські та представники профільних служб", – йдеться в повідомленні.

Наразі правоохоронці та фахівці вибухотехнічної служби оглядають прилеглі території на предмет виявлення вибухових чи інших підозрілих предметів.

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У поліції повідомили, що події внесли до Журналу єдиного обліку заяв та повідомлень громадян в районних управліннях поліції.

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Раніше ми повідомляли, що у Києві в Голосіївському районі замінували торговий центр OceanPlaza. Пізніше стало відомо, що анонім повідомив про замінування і ряду інших об'єктів по місту.

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