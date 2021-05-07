Русский
$ 27,72
33,41
  1. Новини Києва
  2. Надзвичайні випадки Київ

У Києві замінували торговий центр

7 травня, 15:52

Олександр Марущак , Ольга Кравченко

Крім цього анонім повідомив про замінування ряду інших об'єктів по місту

У Києві в Голосіївському районі замінували торговий центр OceanPlaza. Як з'ясувалося, надійшов дзвінок від аноніма.

Реклама

Про це повідомляє Київ Оперативний в Telegram.

"Тільки що надійшов анонімний дзвінок про замінування ТРЦ OceanPlaza", – йдеться в повідомленні.

У поліції Києва сайту "Сьогодні" підтвердили, що надійшов анонімний дзвінок про замінування ТРЦ OceanPlaza.

"Проводиться евакуація відвідувачів і персоналу ТРЦ, а також перевірка цього об'єкта вибухотехніками і кінологами. Крім цього анонім повідомив про замінування ряду інших об'єктів по місту. В тому числі, станції метро. Проводиться комплексна перевірка", – повідомили в поліції Києва.

Раніше ми писали, що президент Володимир Зеленський підписав закон про посилення відповідальності за неправдиві повідомлення про мінування державних органів і об'єктів критичної інфраструктури.

Реклама

Як повідомляли новини "Сьогодні", в січні цього року в Кривому Розі "мінували" квартиру батьків Зеленського. Поліція швидко знайшла чоловіка, і він пояснив, чому так зробив.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Якщо я буду жити, то вб'ю його – дідусь про підлітка, який убив свою сім'ю у Києві. Ексклюзив
Якщо я буду жити, то вб'ю його – дідусь про підлітка, який убив свою сім'ю у Києві. ЕксклюзивНадзвичайні події
У страшному ДТП в центрі Києва загинула 18-річна дівчина (оновлено)
У страшному ДТП в центрі Києва загинула 18-річна дівчина (оновлено)Надзвичайні події
Помстилися за образу хлопчика. У Києві на вулиці спалили чоловіка (фото, відео)
Помстилися за образу хлопчика. У Києві на вулиці спалили чоловіка (фото, відео)Надзвичайні події
"Герої" чи "наволоч"? У Києві пройде марш пам'яті дивізії СС "Галичина" (опитування)Надзвичайні події
У Києві бійцівська собака на смерть загриз чихуахуа, поки його господар пив пиво (фото, відео)
У Києві бійцівська собака на смерть загриз чихуахуа, поки його господар пив пиво (фото, відео)Надзвичайні події
Бійцівський пес розірвав чихуахуа у Києві: як покарають господаря
Бійцівський пес розірвав чихуахуа у Києві: як покарають господаряНадзвичайні події

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти