У Києві замінували торговий центр

Крім цього анонім повідомив про замінування ряду інших об'єктів по місту

У Києві в Голосіївському районі замінували торговий центр OceanPlaza. Як з'ясувалося, надійшов дзвінок від аноніма.

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Про це повідомляє Київ Оперативний в Telegram.

"Тільки що надійшов анонімний дзвінок про замінування ТРЦ OceanPlaza", – йдеться в повідомленні.

У поліції Києва сайту "Сьогодні" підтвердили, що надійшов анонімний дзвінок про замінування ТРЦ OceanPlaza.

"Проводиться евакуація відвідувачів і персоналу ТРЦ, а також перевірка цього об'єкта вибухотехніками і кінологами. Крім цього анонім повідомив про замінування ряду інших об'єктів по місту. В тому числі, станції метро. Проводиться комплексна перевірка", – повідомили в поліції Києва.

Раніше ми писали, що президент Володимир Зеленський підписав закон про посилення відповідальності за неправдиві повідомлення про мінування державних органів і об'єктів критичної інфраструктури.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", в січні цього року в Кривому Розі "мінували" квартиру батьків Зеленського. Поліція швидко знайшла чоловіка, і він пояснив, чому так зробив.