У Києві "замінували" ряд ТРЦ і готель

У Києві 24 лютого замінували ряд ТРЦ і готель.
Про це повідомляє Київ Зараз в Telegram.
"Lavina Mall, Dream Town, ArtMall, Атмосфера, Караван, Блокбастер, Магеллан, Плаза, Глобус, Gulliver перевіряють на предмет вибухонебезпечних предметів. Також повідомили про мінування готелю "Інтерконтиненталь", – йдеться в повідомленні.
Поліція поки не прокоментувала дане повідомлення.
Раніше ми писали, що в Кривому Розі чоловік зробив неправдиве повідомлення про мінування квартири батьків президента Володимира Зеленського.
Нагадаємо, в Києві раніше сталася НП на Виноградарі – невідомі "замінували" автомобіль. Дивіться відео:
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