В Киеве "заминировали" ряд ТРЦ и гостиницу

В Киеве 24 февраля заминировали ряд ТРЦ и гостиницу.

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Об этом сообщает Киев Сейчас в Telegram.



"Lavina Mall, Dream Town, ArtMall, Атмосфера, Караван, Блокбастер, Магеллан, Плаза, Глобус, Gulliver проверяют на предмет взрывоопасных предметов. Также сообщили о минировании гостиницы "ИнтерКонтиненталь", – говорится в сообщении.

Полиция пока не прокомментировала данное сообщение.

Ранее мы писали, что в Кривом Роге мужчина сделал ложное сообщение о минировании квартиры родителей президента Владимира Зеленского.

Напомним, в Киеве ранее произошло ЧП на Виноградаре – неизвестные "заминировали" автомобиль.Смотрите видео:

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