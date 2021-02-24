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В Киеве "заминировали" ряд ТРЦ и гостиницу

24 февраля, 12:21

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Объекты проверяют на наличие взрывоопасных предметов

В Киеве 24 февраля заминировали ряд ТРЦ и гостиницу.

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Об этом сообщает Киев Сейчас в Telegram.

"Lavina Mall, Dream Town, ArtMall, Атмосфера, Караван, Блокбастер, Магеллан, Плаза, Глобус, Gulliver проверяют на предмет взрывоопасных предметов. Также сообщили о минировании гостиницы "ИнтерКонтиненталь", – говорится в сообщении.

Полиция пока не прокомментировала данное сообщение.

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Киев гостиницы трц блокбастер минировали ТРЦ Gulliver

Источник: Сегодня

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