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У київському парку загубилася п'ятирічна дівчинка (фото)

2 червня, 17:00

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Дитина зникла під час прогулянки з мамою

У Києві сьогодні, 2 червня, зникла дитина в парку "Совки". Як це сталося – поки невідомо.

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Про це повідомляє Муніципальна поліція в Facebook.

Дівчинка п'яти років загубилася на прогулянці. Мама дала поліції докладний опис.

"Ще одну дитину повернули мамі", – пишуть в повідомленні.

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Як виявилося, дитину вдалося розшукати, дівчинку відвезли додому.

Раніше ми писали, що в Рівному пропав без вісті хлопчик з синдромом Дауна.

Нагадаємо, чотирирічну Аміну Вітічак знайшли в Одеській області після майже доби після її зникнення. Дуже перелякану, голодну, але, на щастя, живу її знайшли волонтери.

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