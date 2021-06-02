У київському парку загубилася п'ятирічна дівчинка (фото)

Дитина зникла під час прогулянки з мамою

У Києві сьогодні, 2 червня, зникла дитина в парку "Совки". Як це сталося – поки невідомо.

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Про це повідомляє Муніципальна поліція в Facebook.

Дівчинка п'яти років загубилася на прогулянці. Мама дала поліції докладний опис.

"Ще одну дитину повернули мамі", – пишуть в повідомленні.

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Як виявилося, дитину вдалося розшукати, дівчинку відвезли додому.

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Нагадаємо, чотирирічну Аміну Вітічак знайшли в Одеській області після майже доби після її зникнення. Дуже перелякану, голодну, але, на щастя, живу її знайшли волонтери.