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В киевском парке потерялась пятилетняя девочка (фото)

2 июня, 17:00

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Ребенок пропал во время прогулки с мамой

В Киеве пропал ребенок. Фото: Муниципальная полиция/Facebook

В Киеве пропал ребенок. Фото: Муниципальная полиция/Facebook

В Киеве сегодня, 2 июня, пропал ребенок в парке "Совки". Как это произошло – пока неизвестно.

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Об этом сообщает Муниципальная полиция в Facebook.

Девочка пяти лет потерялась на прогулке. Мама дала полиции подробное описание.

"Еще одного ребенка вернули маме", – пишут в сообщении.

Фото: Муниципальная полиция/Facebook
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Фото: Муниципальная полиция/Facebook

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Как оказалось, ребенка удалось разыскать, девочку отвезли домой.

Ранее мы писали, что в Ровно пропал без вести мальчик с синдромом Дауна.

Напомним, четырехлетнюю Амину Витичак нашли в Одесской области спустя почти сутки после ее пропажи. Очень испуганную, голодную, но, к счастью, живую ее нашли волонтеры.

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