У Київській області чиновники вкрали у держави понад 2 млн гривень (відео)

Слідчі проводять розслідування. Фото: скрін

У Київській області викрили організовану злочинну групу чиновників-комунальників, які завдали збитків державі на суму понад 2 млн гривень.

Реклама

Про це повідомляє прес-служба Нацполіціі області в Facebook.

Учасники угруповання вкрали бюджетні кошти при виконанні серії капітальних ремонтів дорожнього покриття на території населених пунктів однієї з територіальних громад.

"36-річний високопосадовець спільно з 4 представниками комунальних підприємств Бучанського району організував злочинне об’єднання, яке привласнювало кошти державного бюджету", – йдеться в повідомленні.

Реклама

Ремонтні роботи на вказаних ділянках проведені не були, а зловмисники завдали збитків територіальній громаді на суму близько 2 мільйонів гривень, розподіливши гроші між собою.

Читайте також: У Києві на постачанні медобладнання для діагностики COVID-19 привласнили 16,5 млн гривень

Зараз слідчі повідомили п'яти зловмисникам про підозри. За скоєне посадовим особам загрожує позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Раніше ми повідомляли, що Служба безпеки України (СБУ) викрила корупційний механізм в компанії "Укрзалізниця" (УЗ). Один з філій УЗ, який займається видобутком і продажем щебеню, продавав його тільки "потрібним" клієнтам. Йдеться про збитки бюджету на 1 млн гривень щомісяця протягом півроку, тобто в цілому на 6 млн гривень.