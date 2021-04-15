У Київській області зникла дворічна дитина: що відомо (фото)

У селі Рагівка Київської області пропав 2,5-річний Богдан Уніченко.

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Як розповіли в пресслужбі ГУНП, мати виявила відсутність сина біля 16 години дня і з того часу до 21 години намагалась знайти хлопчика самостійно, однак не знайшла та звернулась до поліції.

На місці організовані пошукові заходи. Максимально задіяні особовий склад Вишгородського районного управління поліції, всі служби ГУНП в Київській області на чолі з заступником начальника Максимом Очеретяним, бійці полку "Миротворець", кінологи, Нацгвардійці і служби ДСНС. Пошуки тривають досі.

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"Поліція Київщини звертається до громадян. Якщо у вас є в наявності тепловізори або прилади нічного бачення – просимо посприяти в пошуках Богдана. Звертаємося також до пошуково-рятувальних загонів. За можливості приєднуйтесь до пошуків", – йдеться в повідомленні.

Раніше ми повідомляли, що у Києві безвісти пропав підліток.

Також нагадаємо, у Київській області 10-річний хлопчик посеред ночі втік з дому.

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