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В Киевской области исчез двухлетний ребенок: что известно (фото)

15 апреля, 10:00

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Полиция просит неравнодушных помочь в поисках

В селе Раговка Киевской области пропал 2,5-летний Богдан Униченко.

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Как рассказали в пресс-службе ГУНП, мать обнаружила отсутствие сына во дворе вчера, 14 апреля, около 16 часов дня и с тех пор до 21 часа пыталась найти мальчика самостоятельно, однако не нашла и обратилась в полицию.

На месте организованы поисковые мероприятия. Максимально задействованы личный состав Вышгородского районного управления полиции, все службы ГУНП в Киевской области во главе с заместителем начальника Максимом Очертяным, бойцы полка "Миротворец", кинологи, Нацгвардейцы и службы ГСЧС. Поиски продолжаются до сих пор.

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"Полиция Киевщины обращается к гражданам. Если у вас есть в наличии тепловизоры или приборы ночного видения — просим посодействовать в поисках Богдана. Обращаемся также к поисково-спасательным отрядам. По возможности присоединяйтесь к поискам", – говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что в Киеве без вести пропал подросток.

Также напомним, в Киевской области 10-летний мальчик посреди ночи сбежал из дома.

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