Русский
$ 27,63
33,37
  1. Новини Києва
  2. Надзвичайні випадки Київ

На Київщині чоловік розбещував п'ятирічну племінницю. Його визнали психічно хворим

14 травня, 09:56

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Підозрюваний часто залишався наодинці з дівчинкою і чіпав її за інтимні частини тіла, про це дізналася мати дитини

Підозрюваний в розбещенні племінниці

Підозрюваний в розбещенні племінниці

У Київській області 30-річний чоловік розбещував свою п'ятирічну племінницю. Йому вже повідомили про підозру.

Реклама

Про це розповіла пресслужба Нацполіції.

Зазначається, що злочин стався у селі Переселення Обухівського району. Як з'ясували копи, чоловік часто гостював у сестри і залишався наодинці з її молодшою дочкою. Тоді порушник неодноразово розбещував дитину.

Поліції він зізнався, що як мінімум тричі чіпав дівчинку за інтимні частини тіла. Про це дізналася мати постраждалої і звернулася до правоохоронців.

В тренді
Масштабні обшуки у Києві: прокуратура повідомила про підозру 11 корупціонерам
В тренді
Аеропорт "Київ" закриють майже на рік: що сталося
В тренді
Тепер не тільки на "Пріусах": на вулиці Києва виїхав поліцейський велопатруль (фото)
Реклама

Експертиза показала, що зловмисник – інвалід другої групи внаслідок психічного розладу і вимагає примусового лікування.

Слідчі повідомили чоловікові про підозру за статтею "Розбещення неповнолітніх" та "Сексуальне насильство". Йому загрожує до десяти років ув'язнення.

Нагадаємо, під Миколаєвом вітчим розбещував трьох прийомних дочок.

Крім того, на Сумщині правоохоронці оголосили про підозру в зґвалтуванні школярки її батькові і дядькові.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Популярні статті

Напилися і спалили бездомного живцем – нові подробиці страшного вбивства на Виноградарі
Напилися і спалили бездомного живцем – нові подробиці страшного вбивства на ВиноградаріНадзвичайні події
У Києві підліток привітав
У Києві підліток привітав "зігою" ветерана: відео (оновлено)Надзвичайні події
Викрадали і катували людей: ветерани АТО створили банду рекетирів
Викрадали і катували людей: ветерани АТО створили банду рекетирівУкраїна
"Господи, допоможіть": в Київській області невідомі на BMW обпоїли і викрали 14-річну (відео)Надзвичайні події
Було три вогнепали, стегно зламали – боксер Берінчик налякав участю в конфлікті
Було три вогнепали, стегно зламали – боксер Берінчик налякав участю в конфліктіБокс
У
У "Слузі народу" вимагають відставки голови ОТГ в Київській області, якого спіймали на хабарі (оновлено)Надзвичайні події

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти