На Київщині чоловік розбещував п'ятирічну племінницю. Його визнали психічно хворим

Підозрюваний часто залишався наодинці з дівчинкою і чіпав її за інтимні частини тіла, про це дізналася мати дитини

Підозрюваний в розбещенні племінниці

У Київській області 30-річний чоловік розбещував свою п'ятирічну племінницю. Йому вже повідомили про підозру.

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Про це розповіла пресслужба Нацполіції.

Зазначається, що злочин стався у селі Переселення Обухівського району. Як з'ясували копи, чоловік часто гостював у сестри і залишався наодинці з її молодшою дочкою. Тоді порушник неодноразово розбещував дитину.

Поліції він зізнався, що як мінімум тричі чіпав дівчинку за інтимні частини тіла. Про це дізналася мати постраждалої і звернулася до правоохоронців.

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Експертиза показала, що зловмисник – інвалід другої групи внаслідок психічного розладу і вимагає примусового лікування.

Слідчі повідомили чоловікові про підозру за статтею "Розбещення неповнолітніх" та "Сексуальне насильство". Йому загрожує до десяти років ув'язнення.

Нагадаємо, під Миколаєвом вітчим розбещував трьох прийомних дочок.

Крім того, на Сумщині правоохоронці оголосили про підозру в зґвалтуванні школярки її батькові і дядькові.