У Київській області невідомі підірвали банкомат з магазином (фото)

У селі Катюжанка Київської області невідомі підірвали банкомат у приміщенні супермаркету, внаслідок чого постраждало і саме приміщення, там вибиті двері.

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Про це повідомили сайту "Сьогодні" в поліції Київської області.

"Грабіжникам вдалося підірвати банкомат і витягнути одну з касет з грошима. Точна сума вкраденого поки невідома, але в касеті могло знаходитись щонайменше 100 тисяч гривень. Зараз на місці події працюють слідчі. Правоохоронці опитують можливих свідків підриву, а також вивчають відео з камер спостереження. Відкрито кримінальне провадження, зловмисників шукають", – сказали в поліції.

Фото: очевидці

Будівля магазину, де знаходився банкомат зазнала незначних ушкоджень, вона тимчасово закрита.

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Фото: Facebook / Олександр Бубир

Крім того, правоохоронці з'ясовують, що це був за вибуховий пристрій. Розглядається версія, що підрив здійснили за допомогою газу.

Нагадаємо, раніше у Києві підірвали банкомат і викрали гроші.

Також новини "Сьогодні" писали про підрив банкомату ПриватБанку на столичній Борщагівці.

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