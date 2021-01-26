На Київщині пограбували ювелірний магазин (відео)

На Київщині розкрили напад на ювелірний магазин і затримали грабіжника.
Про це повідомляє пресслужба ГУ Нацполіції Київської області у Facebook.
В одному з ювелірних магазинів чоловік майже годину ходив, оглядаючи вітрини. Черговим питанням відволік увагу продавщиці і в цей час несподівано вихопив з прилавка вироби з золота і зник в невідомому напрямку.
"Грабіжникові навіть не завадив охоронець магазину – він не натиснув "тривожну" кнопку, яка блокує вхідні двері", – йдеться в повідомленні.
Поліцейські оперативно встановили прикмети зловмисника й автомобіль на якому він зник. Авто поліцейські помітили на одному зі столичних проспектів.
Грабіжником виявився 33-річний уродженець Луганської області, у якого вилучено речові докази.
Чоловік і раніше притягувався до кримінальної відповідальності за скоєння аналогічних злочинів. Його затримали, зараз грабіжник перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.
Раніше у Вінницькій області прокуратура оголосила про підозру співробітнику поліції за фактом вчинення насильства щодо затриманого. Слідство встановило, що співробітник Ямпільського відділення поліції навмисне і безпідставно побив затриманого гумовим кийком, а також примушував виконувати фізичні вправи, погрожуючи заподіянням тілесних ушкоджень.
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