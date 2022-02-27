У Київській області окупанти обстріляли авто мирних жителів: є загиблий і поранений

На території України російські війська вбивають і обстрілюють мирних мешканців

Російські найманці розстріляли автомобіль мирних жителів / Фото: Колаж: Сьогодні

Біля селища Бабинці Бучанського району російські військові обстріляли цивільне авто. В результаті вбито одного чоловіка.

Про це повідомив журналіст Андрій Цаплієнко у Telegram.

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"Увага! Окупанти розстріляли цивільну автівку! Біля селища Бабинці Бучанського району російські військові відкрили вогонь по авто з цивільними. Одного чоловіка вбито, іншого поранено", – написав журналіст.

Під Херсоном війська РФ розстріляли "швидку"

На трасі УКРНДОЗ у Херсонській області бойовики обстріляли карету швидкої допомоги під час транспортування поранених. 64-річний водій та поранений військовий згоріли, а один із поранених отримав вогнепальне поранення.

Окупанти обстріляли швидку на Полтавщині

У Полтавській області окупанти відкрили вогонь по кареті швидкої допомоги, повідомляє кореспондент "Сьогодні".

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Між Гадяцькою та Сергіївською ОТГ обстріляли "швидку", яка їхала на виклик.

В результаті було поранено водія, його прооперували у лікарні Гадяча. Фельдшер отримав забої.

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