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В Киевской области оккупанты обстреляли авто мирных жителей: есть погибший и раненый

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор Украина Сегодня
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27 февраля, 10:47
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На территории Украины российские войска убивают и обстреливают мирных жителей
Российские наемники расстреляли автомобиль мирных жителей
Российские наемники расстреляли автомобиль мирных жителей / Фото: Коллаж: Сегодня

Возле поселка Бабинцы Бучанского района российские военные обстреляли гражданское авто. В результате убит один мужчина.

Об этом сообщил журналист Андрей Цаплиенко в Telegram.

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"Внимание! Оккупанты расстреляли гражданский автомобиль! Возле поселка Бабинцы Бучанского района российские военные открыли огонь по авто с гражданскими. Один мужчина убит, другой ранен", – написал журналист.

Под Херсоном войска РФ расстреляли скорую

На трассе УКРНДОЗ в Херсонской области боевики обстреляли карету скорой помощи при транспортировке раненых. 64-летний водитель и раненый военный сгорели, а один из раненых получил огнестрельное ранение.

Оккупанты обстреляли скорую на Полтавщине

В Полтавской области оккупанты открыли огонь по карете скорой помощи, сообщает корреспондент "Сегодня".

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Между Гадячской и Сергеевской ОТГ обстреляли едущую по вызову скорую.

В результате был ранен водитель, его прооперировали в больнице Гадяча. Фельдшер получил ушибы.

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