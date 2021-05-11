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Справа на 30 мільйонів. У "Київзеленбуді" проходять обшуки

11 травня, 19:35

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Це вже не перші обшуки в організації – попередній раз комунальне підприємство обшукували у 2017 році

У службових і в офісних приміщеннях підрядних підприємств "Київзеленбуду" проводять обшуки. Організацію звинувачують у привласненні 30 млн гривень.

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Про це повідомляє прокуратура Києва у Facebook.

Так, ТОВ "Євротехнології Груп", "Будмонтажсервіс 1" і "Промбудмеханізація" протягом 2019-2020 років на замовлення "Київзеленбуду" здійснювали роботи з будівництва та реконструкції парків відпочинку – "Наталка", "Совки", "Веселка", "Куренівський " та інших.

"При цьому вказані підрядні організації, діючи у змові з службовими особами КО "Київзеленбуд", зазначали у фінансовій документації реквізити підприємств з ознаками фіктивності, залучених нібито для виконання субпідрядних робіт, що дозволяло ухилятися від сплати податків у особливо великих розмірах (Ред. – 30 млн грн)", – йдеться в повідомленні.

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Сьогодні на підставі постанови суду за адресами проживання організаторів схеми почали обшуки. Кримінальне провадження розслідується за ч. 3 ст. 212 КК України.

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Нагадаємо, що в 2017 році в "Київзеленбуді" вже проходили обшуки. Тоді в рамках зазначеної справи було затримано п'ятьох осіб.

Раніше ми писали, що "Київзеленбуд" подав до суду на колег, вимагаючи прибрати з парків незаконні ятки.

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