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В "Киевзеленстрое" проходят обыски: что произошло

11 мая, 19:35

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

В служебных и в офисных помещениях подрядных предприятий "Киевзеленстрой" проводят обыски. Начато уголовное производство по факту уклонения от уплаты налогов во время работ по реконструкции киевских парков на сумму более 30 млн гривен.

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Об этом сообщает Прокуратура Киева в Facebook.

Так, ООО "ЕВРОТЕХНОЛОГИИ Групп", "Будмонтажсервис 1" и "Промбудмеханизация" в течение 2019- 2020 годов на заказ "Киевзеленстроя" делали работы по строительству и реконструкции парков отдыха – "Наталка", "Совки", "Радуга", "Куреневский" и других.

"При этом указанные подрядные организации, действуя в сговоре с должностными лицами КО "Киевзеленстрой", отмечали в финансовой документации реквизиты предприятий с признаками фиктивности, привлеченных якобы для выполнения субподрядных работ, что позволяло уклоняться от уплаты налогов в особо крупных размерах", – говорится в сообщении.

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Сегодня на основании постановления суда по адресам проживания организаторов схемы начали обыски. Уголовное производство расследуется по ч. 3 ст. 212 УК Украины.

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Напомним, что в 2017 году в "Киевзеленстрое" уже проходили обыски. Тогда в рамках указанного дела были задержаны пять человек.

Ранее мы писали, что "Киевзеленстрой" подал в суд на коллег, требуя убрать из парков незаконные ларьки.

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