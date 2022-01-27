У Могилянці на виборах президента викрали скриньку для голосування (фото)

За словами свідків, викрадення здійснила група із 8-10 чоловіків у масках. На місце одразу ж прибула поліція

У столичному університеті викрали скриньку для бюлетенів. Фото: колаж "Сьогодні"

У четвер, 27 січня, у Національному університеті "Києво-Могилянська академія", де проходить другий тур виборів президента ВНЗ, викрали одну із урн для голосування.

Про це повідомив один із кандидатів на пост президента Сергій Квіт на своїй сторінці. Facebook.

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Деталі

На виборчу дільницю НаУКМА здійснили напад та відкрито викрали одну зі скриньок для голосування.

На місце одразу прибула поліція, але при цьому процедуру голосування не зупиняли.

Квіт зазначив, що, за словами свідків, викрадення здійснила група із 8-10 чоловіків у масках.

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В університеті невідомі вкрали урну для бюлетенів. Фото: Сергій Квіт

Що кажуть у поліції?

У поліції "Укрінформ" розповіли, що голові виборчої комісії правоохоронці повернули викрадену урну з бюлетенями

"Попередньо ми встановили, що група у кількості п'ятьох людей зайшла до зали, коли там відбувався процес обрання президента академії. Одну урну вони облили зеленкою, іншу забрали з собою. Але потім поліцейські виявили її на одній із сусідніх вулиць непошкодженою, з бюлетенями всередині. Ми її повернули голові виборчої комісії. Зараз вони вирішують, що з нею робитимуть", – повідомила прес-офіцер Подільського управління поліції Києва Ганна Страшук.

Відкрито кримінальне провадження

За цим фактом поліція відкрила кримінальне провадження за частиною 2 статті 396 Кримінального кодексу "хуліганство".

Підліток вкрав урну для голосування, щоб зробити будиночок для равликів

2020 року в Запорізькій області правоохоронці викрили 17-річного підлітка, який викрав із виборчої дільниці урну для голосування.

Загалом на виборчій дільниці було п'ять порожніх скриньок, одну з них викрали. Поліцейські встановили особу правопорушника. Ним виявився 17-річний місцевий мешканець. Він розповів, що мав намір використовувати урну як інкубатор для вирощування та розведення равликів.

Поліція порушила кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 КК України – "Крадіжка".