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У гуртожитку КПІ студент встановив камеру у жіночому душі – деталі скандалу

Олександр Марущак Олександр Марущак Провідний оглядач розділу Київ Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор розділу "Україна"
5 листопада, 14:24
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Після того, як дівчата помітили камеру, на місце викликали наряд поліції та написали заяву на хлопця
У КПІ у жіночому душі студент встановив камеру. Фото: колаж "Сьогодні"
У КПІ у жіночому душі студент встановив камеру. Фото: колаж "Сьогодні"

У жіночому душі гуртожитку Київського політехнічного інституту встановили камеру відеоспостереження. Це зробив один із студентів. Поліція поки що його не затримала.

Докладніше про це – читайте далі у матеріалі "Сьогодні".

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Подробиці скандалу

Як розповіла депутат Інна Совсун, камеру, ймовірно, встановив студент другого курсу.

Відеоспостереження помітили ще 28 жовтня у душі жіночого гуртожитку №7 КПІ. Зазначається, що хлопець випадково зняв обличчя, коли тестував камеру.

На місце викликали поліцію

Після того, як дівчата помітили камеру, до гуртожитку викликали наряд поліції та написали заяву на хлопця.

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Завідувачка гуртожитку виправдовує студента

Совсун підкреслила, що завідувачка гуртожитку, яка спочатку обіцяла тримати справу на контролі, тепер закликає дівчат, які бажають написати колективну заяву, "вгамуватися".

На її думку, вимагати покарання для порушника – це булінг. Завідувачка звинувачує студенток у тому, що вони більше цікавляться матеріальною компенсацією, ніж покаранням, шантажує, що притягатиме до відповідальності за куріння.

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Що кажуть у студмістечку КПІ?

У студмістечку КПІ заявили, що інтимна зйомка без згоди – злочин.

"Комендант гуртожитку намагається знецінювати проблему: порівнює зйомку в душовій з курінням; стверджує, що студентки більше цікавляться матеріальною компенсацією, ніж справедливим розглядом справи. Однак це неправда. У цій ситуації важливо публічно відстояти право на недоторканність особистого життя та безпеки, а замовчування крок у зворотному напрямі", – сказано у заяві.

По цій справі проводиться перевірка

У поліції Солом'янського району сайту "Сьогодні" повідомили, що наразі проводиться перевірка.

"Стосовно цієї події у КПІ відкрито кримінальне провадження за статтею 182 частина перша – порушення недоторканності приватного життя. Наразі слідчі проводять усі необхідні слідчі дії. Результати будуть у понеділок. Особу підозрюваного встановлено, його поки що не затримано. Збирається вся доказова база для оголошення підозри", – повідомили сайту "Сьогодні" у поліції Солом'янського району.

Що загрожує студенту?

Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від п'ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами строк до двох років, або арештом строк до шести місяців, або обмеженням волі строк до трьох років.

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