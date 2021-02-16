У парку Києва виявили труп молодої дівчини (фото)

Особу постраждалої поки не встановили

У Києві в Парку партизанської слави співробітники муніципальної охорони виявили страшну знахідку – труп молодої дівчини.

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Знахідку виявили в центральній частині парку за будівлею популярного тут ресторану.

"У Парку партизанської слави виявили закляклий труп молодої дівчини. При огляді тіла не виявлено слідів насильницької смерті. На вигляд дівчині 20 років. Її особа поки не встановлена", – повідомили сайту "Сьогодні" в поліції Києва.

Поліція встановлює всі обставини загибелі дівчини, опитує можливих свідків. Одна з версій – вона могла померти від переохолодження. Що стало причиною загибелі, встановить судмедекспертиза.

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Раніше ми повідомляли, що в Києві на автобусній зупинці виявлено труп чоловіка. У поліції розповіли, що громадянину стало погано. Свідки викликали на місце швидку допомогу. На жаль, до приїзду медиків чоловік помер. Медики вже констатували смерть.

Також нагадаємо, у Дніпрі в квартирі знайшли тіла трьох чоловіків. Сусіди повідомили поліцейським про трупний запах. Під час поверхневого огляду копи не виявили слідів насильницької смерті.

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