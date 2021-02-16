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В парке Киева обнаружили труп молодой девушки (фото)

16 февраля, 16:36

Александр Марущак , Ольга Кравченко

Личность пострадавшей пока не установлена

В Киеве в Парке партизанской славы сотрудники муниципальной охраны обнаружили страшную находку – труп молодой девушки.

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Находку обнаружили в центральной части парка за зданием популярного здесь ресторана.

"В Парке партизанской славы обнаружили окоченевший труп молодой девушки. При осмотре тела не обнаружено следов насильственной смерти. На вид девушке 20 лет. Ее личность пока не установлена", – сообщили сайту "Сегодня" в полиции Киева.

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Полиция устанавливает все обстоятельства гибели девушки опрашивает возможных свидетелей. Одна из версий она могла умереть от переохлаждения. Что стало причиной гибели установит судмедэкспертиза.

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Ранее мы сообщали, что в Киеве на автобусной остановке обнаружили труп мужчины. В полиции рассказали, что гражданину стало плохо. Свидетели вызвали на место скорую помощь. Увы, до приезда медиков мужчина умер. Медики уже констатировали смерть.

Также напомним, в Днепре в квартире нашли тела трех парней. Соседи сообщили полицейским о трупном запахе. Во время поверхностного осмотра копы не обнаружили следов насильственной смерти.

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Киев труп парк девушка

Источник: Сегодня

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