У Печерському районі Києва жінка застрягла в дверях: її діставали рятувальники (фото)

Рано-вранці 5 січня на вулиці Басейній, 19, в Печерському районі столиці сталася НП – жінка застрягла в дверях.
Про це повідомляє ГУ ДСНС Києва в Facebook.
Це сталося в підвальному приміщенні бойлерної між дверима і дверною рамою – жінку 1992 року народження просто затиснуло в дверях, коли вона намагалася вибратися. Потерпілу помітив місцевий житель.
"У 8-поверховому житловому будинку в підвальному приміщенні жінка шляхом відгинання дверей намагалася вибратися з приміщення бойлерної та застрягла. Рятувальники за допомогою бензорізу зрізали ланцюг, яким були закриті двері, і звільнили постраждалу", – йдеться в повідомленні.
Від госпіталізації жінка відмовилася, почувалася добре.
Як ми писали раніше, на Дніпропетровщині жінка потрапила в "пастку" у власній квартирі. Вона застрягла ногою між металевих прутів віконної решітки.
Також ми писали, як на Одещині п'яний водій застряг на залізничних коліях.
Дивіться відео – в результаті ДТП водій застряг на дереві:
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк