Русский
$ 28,4
34,85
  1. Новини Києва
  2. Надзвичайні випадки Київ

У Печерському районі Києва жінка застрягла в дверях: її діставали рятувальники (фото)

5 січня, 09:24

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Жінка не змогла вибратися самостійно

Рано-вранці 5 січня на вулиці Басейній, 19, в Печерському районі столиці сталася НП – жінка застрягла в дверях.

Реклама

Про це повідомляє ГУ ДСНС Києва в Facebook.

Це сталося в підвальному приміщенні бойлерної між дверима і дверною рамою – жінку 1992 року народження просто затиснуло в дверях, коли вона намагалася вибратися. Потерпілу помітив місцевий житель.

"У 8-поверховому житловому будинку в підвальному приміщенні жінка шляхом відгинання дверей намагалася вибратися з приміщення бойлерної та застрягла. Рятувальники за допомогою бензорізу зрізали ланцюг, яким були закриті двері, і звільнили постраждалу", – йдеться в повідомленні.

Реклама

Від госпіталізації жінка відмовилася, почувалася добре.

В тренді
На Подолі "непроста людина" напідпитку заїхала на авто під ялинку : відео

Як ми писали раніше, на Дніпропетровщині жінка потрапила в "пастку" у власній квартирі. Вона застрягла ногою між металевих прутів віконної решітки.

Також ми писали, як на Одещині п'яний водій застряг на залізничних коліях.

Дивіться відео – в результаті ДТП водій застряг на дереві:

Відео: Сьогодні

Реклама

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Київ рятувальники жінки двері ДСНС застрягла

Джерело: Сьогодні

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Падіння стовпів на Шулявському мосту: чи отримають власники розбитих машин компенсації
Падіння стовпів на Шулявському мосту: чи отримають власники розбитих машин компенсаціїНадзвичайні події
5 років тюрми за червону зірку на шапці: у Львові копи затримали
5 років тюрми за червону зірку на шапці: у Львові копи затримали "фаната СРСР"Україна
"Нова скульптура": в Києві автомобіль в'їхав в стовп і повис (відео)Надзвичайні події
Нічого святого. Вандали поглумилися над пам'ятником героям АТО в Києві (фото)
Нічого святого. Вандали поглумилися над пам'ятником героям АТО в Києві (фото)Надзвичайні події
У Києві чоловік ударив співробітницю метрополітену, його досі шукають
У Києві чоловік ударив співробітницю метрополітену, його досі шукаютьНадзвичайні події
На Київщині згвалтували сімнадцятирічну дівчину (фото)
На Київщині згвалтували сімнадцятирічну дівчину (фото)Надзвичайні події

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти