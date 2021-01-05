У Печерському районі Києва жінка застрягла в дверях: її діставали рятувальники (фото)

Рано-вранці 5 січня на вулиці Басейній, 19, в Печерському районі столиці сталася НП – жінка застрягла в дверях.

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Про це повідомляє ГУ ДСНС Києва в Facebook.

Це сталося в підвальному приміщенні бойлерної між дверима і дверною рамою – жінку 1992 року народження просто затиснуло в дверях, коли вона намагалася вибратися. Потерпілу помітив місцевий житель.

"У 8-поверховому житловому будинку в підвальному приміщенні жінка шляхом відгинання дверей намагалася вибратися з приміщення бойлерної та застрягла. Рятувальники за допомогою бензорізу зрізали ланцюг, яким були закриті двері, і звільнили постраждалу", – йдеться в повідомленні.

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Від госпіталізації жінка відмовилася, почувалася добре.

Як ми писали раніше, на Дніпропетровщині жінка потрапила в "пастку" у власній квартирі. Вона застрягла ногою між металевих прутів віконної решітки.

Також ми писали, як на Одещині п'яний водій застряг на залізничних коліях.

Дивіться відео – в результаті ДТП водій застряг на дереві:

Відео: Сьогодні

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