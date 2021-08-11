Змінити мову на: RU
Перейти до новин logo
Перейти до новин
Головна Новини Україна Влада Гроші Спорт Life Київ Гра Зірки Лайфхакер Техно Їжа
СЬОГОДНІ Новини Києва Надзвичайні випадки Київ

В урядовому кварталі затримали чоловіка, який погрожував вибухівкою (фото)

Юлія Безпечна Юлія Безпечна Нічний редактор
11 серпня, 23:51
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
На площі Конституції у Києві чоловік погрожував вибуховими речовинами, поліція викликала вибухотехніків
Поліція затримала дивного чоловіка біля Маріїнського палацу / колаж "Сьогодні"
Поліція затримала дивного чоловіка біля Маріїнського палацу / колаж "Сьогодні"

У Києві на площі Конституції чоловік чіплявся до перехожих, розповідаючи їм про те, що має при собі вибухові речовини. Його затримали поліцейські.

Реклама

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Києва.

"Під час патрулювання в урядовому кварталі столиці працівники поліції полку особливого призначення № 2 помітили чоловіка, який чіплявся до перехожих і повідомляв, що має при собі вибухонебезпечні речовини", – розповіли в поліції.

Поліція затримала чоловіка в урядовому кварталі
Поліція затримала чоловіка в урядовому кварталі / Фото: Нацполиция

Правоохоронці зупинили чоловіка, забезпечили охорону місця події, де він залишив сумку, і викликали вибухотехніків.

Фахівці перевірили його речі, але ніяких небезпечних речовин не виявили.

Реклама

При обшуках у затриманого нічого не знайшли
При обшуках у затриманого нічого не знайшли / Фото: Нацполиция

Особу хулігана вже встановлено. Ним виявився уродженець Івано-Франківської області 1981 року народження. Для подальшого з'ясування обставин його доставили до районного управління поліції. Поки поліція відкрила справу за статтею "Хуліганство", яка передбачає обмеження волі строком до п'яти років.

Поліція обшукала затриманого
Поліція обшукала затриманого / Фото: Нацполиция

Нагадаємо, вранці 4 серпня ветеран АТО Володимир Прохнич прийшов до Кабінету міністрів з гранатою і погрожував її підірвати. Незабаром після переговорів він погодився здатися.

Ми також писали, що в Києві на Борщагівці у туалеті "Макдональдсу" знайшли предмет, схожий на вибухівку.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Segodnya.ua в telegram-канале Пiдпишись на RSS-канал
Всі новини
Останні новини
Більше новин
Влада
Україна
лайф
Спорт
Кримінал
Гроші
Пряма трансляція
погода
валюта
Київ
опитування

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти