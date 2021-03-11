У столичному Гідропарку масштабна пожежа: подробиці (фото, відео)

У Києві 11 березня сталася НП в Гідропарку. Тут загорілася дерев'яна будівля, поки невідомо кому вона належить.

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Про це повідомляють очевидці в Telegram.

Відео пожежі опублікували кілька хвилин тому в Мережі очевидці:

У ДСНС Києва "Сьогодні" повідомили, що горить дерев'яна споруда на проспекті Броварському, біля яхт-клубу.

"Горить триповерховий дерев'яний будинок – площа загоряння 300 квадратних метрів", – повідомили в ДСНС Києва.

Є ризик поширення вогню на поруч розташовані будівлі. Гасіння пожежі ускладнюється тим, що основні конструкції будівель дерев'яні, за якими досить швидко поширюється вогонь.

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Локалізація триває.

Поки інформації про загиблих і постраждалих немає.

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Як стало відомо пізніше, о 15:21 пожежу вдалося загасити, але ліквідація ще триває.

Нагадаємо, в будинку для літніх людей в Харкові виникла пожежа 21 січня о 15:03 на вул. Нижня Гиївська, 150Б. У ДСНС класифікували пожежу як надзвичайну ситуацію державного рівня.

Крім того, з'ясувалося, що нелегальний пансіонат в Харкові, внаслідок пожежі в якому загинули вже 16 осіб, ніхто не перевіряв. За словами місцевих, працював заклад не один рік, а мешканцями спочатку були наркозалежні.

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