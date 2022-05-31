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В "Укроборонпромі" завівся зрадник: що він накоїв

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор Влада Сьогодні
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31 травня, 15:34
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Співробітники Служби безпеки вчасно затримали помічника окупантів
СБУ затримали прихильника "російського світу" у Києві. Фото: колаж "Сьогодні"
СБУ затримали прихильника "російського світу" у Києві. Фото: колаж "Сьогодні"

Контррозвідники Служби безпеки України у Києві викрили співробітника одного з оборонних підприємств, який сприяв російським окупантам у проведенні підривної діяльності проти України.

Як повідомили у відомстві, прихильник "російського світу" проводив пропаганду серед співробітників підприємства, спрямовану на зміну територіальних кордонів нашої держави.

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Посібник окупантів схвалював дії російських військових на території України та чекав на "визволителів".

"В ході проведення санкціонованих обшуків правоохоронці виявили за місцем проживання зловмисника велику кількість конструкторської документації, зокрема щодо літакобудування. На електронних носіях та в документальних матеріалах, які належать фігуранту, знаходилися відомості, які містили заклики до зміни територіальної цілісності України та пропаганди РФ. Також встановлено, що пропагандист неодноразово звертався до президента РФ з проханням надати йому російське громадянство", – йдеться у повідомленні.

Фігуранту кримінального провадження повідомили про підозру за ч. 2 ст. 436-2 (виправдання, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників) Кримінального кодексу України.

"Продовжується досудове слідство. Перевіряється причетність зловмисника до співпраці з ворожими спецслужбами. Документування протиправної діяльності здійснювалося контррозвідкою СБУ за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури та за сприяння підрозділу безпеки ДК "Укроборонпром", – підсумували в СБУ.

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Боксер спеціального призначення… Олег Прудкий - чемпіон України з боксу (входив до легендарної команди “Українські отамани”), з 2016-го - капітан спецпідрозділу КОРД. З початку війни виконував найскладніші спеціальні бойові завдання. Під час одного з них загинув, потрапивши під обстріл ворога. Йому було 30 років.

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