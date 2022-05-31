В "Укроборонпроме" завелся предатель: что он натворил

Сотрудники Службы безопасности вовремя задержали пособника оккупантов

СБУ задержали сторонника "русского мира" в Киеве. Фото: коллаж "Сегодня"

Контрразведчики Службы безопасности Украины в Киеве разоблачили сотрудника одного из оборонных предприятий, который способствовал российским оккупантам в проведении подрывной деятельности против Украины.

Как сообщили в ведомстве, сторонник "русского мира" проводил пропаганду среди сотрудников предприятия, направленную на изменение территориальных границ нашего государства.

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Пособник оккупантов одобрял действия российских военных на территории Украины и ожидал "освободителей".

"В ходе проведения санкционированных обысков правоохранители обнаружили по месту жительства злоумышленника большое количество конструкторской документации, в том числе самолетостроения. На электронных носителях и в документальных материалах, принадлежащих фигуранту, находились сведения, содержащие призывы к изменению территориальной целостности Украины и пропаганде РФ. Также установлено, что пропагандист неоднократно обращался к президенту РФ с просьбой предоставить ему российское гражданство", – говорится в сообщении.

Фигуранту уголовного производства сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация ее участников) Уголовного кодекса Украины.

"Продолжается досудебное следствие. Проверяется причастность злоумышленника к сотрудничеству с вражескими спецслужбами. Документирование противоправной деятельности осуществлялось контрразведкой СБУ при процессуальном руководстве Киевской областной прокуратуры и при содействии подразделения безопасности ГК "Укроборонпром", – подытожили в СБУ.

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