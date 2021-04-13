"Ваш родич в біді": в Києві шахраї обдурили пенсіонерку на 500 тисяч

Чоловіки представилися співробітниками правоохоронних органів і виманили у жінки велику суму

На столичному Подолі поліцейські затримали двох шахраїв, які ошукали пенсіонерку 500 тисяч гривень.

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Про це повідомляє прес-служба ГУ Нацполіціі Києва в Facebook.

За схемою "ваш родич потрапив в ДТП" зловмисники повідомили бабусі, що її внучка нібито потрапив в аварію.

"Зловмисники подзвонили 83-річній пенсіонерці і представилися співробітниками правоохоронних органів. Далі повідомили жінці, що її онука нібито викликала ДТП, в результаті якого постраждала вагітна, тому негайно потрібні гроші на лікування потерпілої і на укладення мирної угоди, без відкриття кримінального провадження", – йдеться в повідомленні.

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Пенсіонерка розгубилася, незнайомці прийшли в її будинок, і вона віддала їм свої заощадження – в сумі близько 500 тисяч гривень.

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Коли прийшла дочка потерпілої і повідомила, що з онукою все добре, ніякої ДТП з її участю не було, то жінки звернулися в поліцію.

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Затримані – це уродженець Краматорська і Луганська, 1988 і 1989 року народження. Зараз поліцейські шукають третього фігуранта.

Раніше ми писали, що в Харківській області у пенсіонерів вкрали півмільйона гривень.

Також нагадаємо, у Львові 11-річна дівчинка спіймала грабіжника і передала його копам. Інцидент стався на зупинці транспорту на вулиці Джорджа Вашингтона.

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