"Ваш родственник в беде": в Киеве мошенники обманули пенсионерку на 500 тысяч

Мужчины представились сотрудниками правоохранительных органов и выманили у женщины крупную сумму

На столичном Подоле полицейские задержали двух мошенников, которые обманули пенсионерку 500 тысяч гривен.

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Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Киева в Facebook.

По схеме "ваш родственник попал в ДТП" злоумышленники сообщили бабушке, что ее внучка якобы попал в аварию.

"Злоумышленники позвонили 83-летней пенсионерке и представились сотрудниками правоохранительных органов. Далее сообщили женщине, что ее внука якобы вызвала ДТП, в результате которого пострадала беременная, поэтому немедленно необходимы средства на лечение потерпевшей и на заключение мирного соглашения, без открытия уголовного производства", – говорится в сообщении.

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Пенсионерка растерялась, незнакомцы пришли в ее дом, и она отдала им свои сбережения – в сумме около 500 тысяч гривен.

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Когда пришла дочь потерпевшей и сообщила, что с внучкой все хорошо, никакой ДТП с ее участием не было, то женщины обратились в полицию.

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Задержанные – это уроженец Краматорска и Луганска, 1988 и 1989 года рождения. Сейчас полицейские ищут третьего фигуранта.

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