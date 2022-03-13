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В'їзд журналістів в Ірпінь заборонено – мер

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор Україна Сьогодні
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13 березня, 18:08
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Мер попросив представників медіа, а також усіх українців – не публікувати в соцмережах військовослужбовців
Мер Ірпеня Олександр Маркушин каже, що до міста не пропустять журналістів
Мер Ірпеня Олександр Маркушин каже, що до міста не пропустять журналістів / Фото: Укрінформ, Колаж: Сьогодні

В'їзд журналістів в Ірпінь заборонено для того, щоб вберегти життя представників медіа та українських військових.

Про це повідомив мер міста Олександр Маркушин у Telegram.

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Він звернувся до українських та іноземних ЗМІ. Мер попросив представників медіа, а також усіх українців – не публікувати у соцмережах військовослужбовців, а також їхню техніку.

"Сьогодні для Ірпеня сумний день – за ніч загинули 3 наші хлопці, які стояли на в'їзді з Бучі на блокпосту. Тому що всі бігають, фотографують, показують в Інтернеті, показують позиції ворогові" , – сказав Маркушин.

З сьогоднішнього дня в'їзд журналістів до Ірпеня заборонено.

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"Таким чином ми хочемо вберегти життя і їм і нашим захисникам. Я дуже прошу всіх представників медіа, а також всіх українців – не публікуйте у соцмережах наших військовослужбовців, їхню техніку чи будь що, що б вказувало на їхнє розташування! Це дуже важливо!" – зазначив мер у повідомленні.

В Ірпені окупанти розстріляли американського журналіста

Сьогодні в Ірпені розстріляли 51-річного кореспондента всесвітньо відомого медіа The New York Times. Про це повідомив начальник Головного управління Національної поліції Київської області Андрій Нєбитов. Ще одного журналіста поранено.

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"Звісно, професія журналіста передбачає ризик, втім, громадянин США Брент Ренауд (Рено. – ред.) поплатився життям за спробу висвітлити підступність, жорстокість та безжальність агресора", – прокоментував Нєбитов.

Подробиці розповів поліцейський Олександр Бугай з місця подій в Ірпені. За його словами, під час роботи журналістів в Ірпені почався обстріл, загиблому куля влучила в голову. Також поранення отримали ще двоє кореспондентів.

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