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Въезд журналистов в Ирпень запрещен – мэр

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор Украина Сегодня
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13 марта, 18:08
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Мэр попросил представителей медиа, а также всех украинцев – не публиковать в соцсетях военнослужащих
Мэр Ирпеня Александр Маркушин говорит, что в город не пропустят журналистов
Мэр Ирпеня Александр Маркушин говорит, что в город не пропустят журналистов / Фото: Укринформ, Коллаж: Сегодня

Въезд журналистов в Ирпень запрещен для того, чтобы уберечь жизнь представителей медиа и украинских военных.

Об этом сообщил мэр города Александр Маркушин в Telegram.

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Он обратился к украинским и к иностранным СМИ. Мэр попросил представителей медиа, а также всех украинцев – не публиковать в соцсетях военнослужащих, а также их технику.

"Сегодня для Ирпеня печальный день – за ночь погибли 3 наших парня, которые стояли на въезде из Бучи на блокпосту. Потому что все бегают, фотографируют, показывают в Интернете, показывают позиции врагу", – сказал Маркушин.

С сегодняшнего дня въезд журналистов в Ирпень запрещен.

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"Таким образом, мы хотим уберечь жизнь и им и нашим защитникам. Я очень прошу всех представителей медиа, а также всех украинцев – не публикуйте в соцсетях наших военнослужащих, их технику или что угодно, что бы указывало на их расположение! Это очень важно!" – отметил мэр в сообщении.

В Ирпене оккупанты расстреляли американского журналиста

Сегодня, 13 марта, в Ирпене расстреляли 51-летнего корреспондента всемирно известного медиа The New York Times. Об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небытов. Еще один журналист ранен.

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"Конечно, профессия журналиста предполагает риск, впрочем, гражданин США Брент Ренауд поплатился жизнью за попытку осветить коварство, жестокость и безжалостность агрессора", — прокомментировал Небытов.

Подробности рассказал полицейский Александр Бугай с места событий в Ирпене. По его словам, по время работы журналистов в Ирпене начался обстрел, погибшему пуля попала в голову. Также ранения получили еще двое корреспондентов.

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