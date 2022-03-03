Повітряна тривога! У центрі Києва пролунали потужні вибухи (відео)

Жителів Києва просять негайно пройти в укриття через загрозу з неба – нагадуємо, де у столиці є бомбосховища

У Києві продовжуються обстріли / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві вночі 3 березня оголосили повітряну тривогу, мешканцям столиці потрібно оперативно пройти у бомбосховища. Користувачі Мережі вже повідомили про чотири потужні вибухи в центрі міста в районі станції метро "Дружби народів".

Про це пише "Сьогодні".

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Поки не відомо, чи є постраждалі. Людей просять не покидати укриття, на вулиці ще дуже небезпечно.

"Типова Україна" пише, що окупанти б'ють ракетами по місту – до 2:00 прогриміли вже чотири вибухи

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Нагадаємо, для мешканців Києва створили онлайн-мапу укриттів. Кожен українець може знайти бомбосховища біля свого будинку та евакуюватися туди у разі небезпеки.

Ситуація в Україні 3 березня