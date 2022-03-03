Воздушная тревога! В центре Киева прогремели мощные взрывы (видео)

Жителей Киева просят немедленно пройти в укрытия из-за угрозы с неба – напоминаем, где в столице есть бомбоубежища

В Киеве продолжаются обстрелы / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве ночью 3 марта объявили воздушную тревогу, жителям столицы нужно оперативно пройти в бомбоубежища. Пользователи Сети уже сообщили о четырех мощных взрывах в центре города в районе станции метро "Дружбы народов".

Об этом пишет "Сегодня".

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Пока не известно,есть ли пострадавшие. Людей просят не покидать убежища, на улице все еще очень опасно.

"Типичная Украина" пишет, что оккупанты бьют ракетами по городу – к 2:00 прогремели уже четыре взрыва.

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Напомним, для жителей Киева создали онлайн карту укрытий. Каждый украинец может найти бомбоубежище возле своего дома и эвакуироваться туда в случае опасности.

Ситуация в Украине 3 марта