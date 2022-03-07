Повітряний бій над Києвом: жодна ракета не впала на столицю

Поки що ні на 101 ні на 102 не надходило інформації про жертви або руйнування від цих вибухів

ВСУ збили над Києвом два російські літаки сьогодні / Фото: Колаж: Сьогодні

Вибухи над Києвом 7 березня – це робота української системи протиповітряної оборони. ЗСУ продовжують збивати ворожі літаки над Україною.

Про це написав у Telegram радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

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Знищення ракет над столицею

"Вибухи над Києвом це була робота наших доблесних ППО. Поки що ні на 101 ні на 102 не надходило інформації про жертви або руйнування від цих вибухів. Слава Українським ППО!" – написав Геращенко.

Під Обуховим годину тому український льотчик-ас збив крилату ракету "Калібр".

"Це вищий пілотаж! Наш льотчик-Герой зберіг зараз десятки, а можливо сотні життів українців. Боєголовка ракети впала в поле за 5 км від Обухова і вибухнула в полі", – написав Геращенко.

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На місце виїхали місцеві жителі та надіслали фото вирви від вибуху.

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Другий збитий літак над Києвом

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив у Facebook, що українська ППО о 20:30 7 березня збила над Києвом ворожий літак

"О 21:10 на околицях міста у повітряному бою був збитий другий ворожий літак" , – написав Залужний.

Мінус ворожий літак під Харковом

Під Харковом 7 березня збили російський літак і зловили пілота. Ним виявився заступник командира авіаційного полку, який дислокувався у Воронежі.

Він один із головних учасників та свідків злочинів з боку російського агресора проти мирного українського населення. Російський пілот здав своїх координаторів і розповів про злочинні накази.

Голова Харківської ОДА Олег Синєгубов повідомив, що у небі над Харковом майже постійно перебувають 5-7 штурмовиків та винищувачів противника, які періодично бомбардують житлові квартали міста.

Понад 30 знищених вертольотів окупантів під Херсоном

Військові зазначили, що цієї ночі з 6 на 7 березня жорстко "накрили" аеродром Чорнобаївка, поряд із Херсоном.

"Окупанти вирішили частково розмістити там свій авіапарк. Знищено від 30 вертольотів ворога, а ще жива сила та техніка" , – йдеться у повідомленні.

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