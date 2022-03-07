Воздушный бой над Киевом: ни одна ракета не упала на столицу

Взрывы над Киевом 7 марта – это работа украинской системы противовоздушной обороны. ВСУ продолжают сбивать вражеские самолеты над Украиной.
Об этом написал в Telegram советник министра внутренних дел Антон Геращенко.
Уничтожение ракет над столицей
"Взрывы над Киевом это была работа наших доблестных ПВО. Пока ни на 101 ни на 102 не поступало информации о жертвах или разрушениях от этих взрывов. Слава Украинским ПВО!" – написал Геращенко.
Далее по теме
Под Обуховым час назад украинский летчик-ас сбил крылатую ракету "Калибр".
"Это высший пилотаж! Наш летчик-Герой сберег сейчас десятки, а может быть сотни жизней украинцев. Боеголовка ракеты упала в поле в 5 км от Обухова и взорвалась в поле", – написал Геращенко.
На место выехали местные жители и прислали фото воронки от взрыва.
Второй сбитый самолет над Киевом
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил в Facebook, что украинская ПВО в 20:30 7 марта сбила над Киевом вражеский самолет.
"В 21:10 в окраинах города в воздушном бою был сбит второй российский самолет", – написал Залужный.
Минус вражеский самолет под Харьковом
Под Харьковом 7 марта сбили российский самолет и поймали пилота. Им оказался заместитель командира авиационного полка, дислоцировавшийся в Воронеже.
Он один из главных участников и свидетелей преступлений со стороны российского агрессора против мирного украинского населения. Российский пилот сдал своих координаторов и рассказал о преступных приказах.
Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что в небе над Харьковом почти постоянно находятся 5-7 штурмовиков и истребителей противника, которые периодически бомбят жилые кварталы города.
Более 30 уничтоженных вертолетов оккупантов под Херсоном
Военные отметили, что этой ночью с 6 на 7 марта жестко "накрыли" аэродром Чернобаевка, рядом с Херсоном.
"Оккупанты решили частично разместить там свой авиапарк. Уничтожено от 30 вертолетов врага, а еще живая сила и техника" , – говорится в сообщении.
Читайте также:
- Министр обороны Алексей Резников отметил, что Россия готовит новую волну атак на города Украины.
- С начала полномасштабного вторжения Россия понесла огромные потери: только в личном составе убито более 11 тысяч.