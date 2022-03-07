Воздушный бой над Киевом: ни одна ракета не упала на столицу

Пока еще ни на 101 ни на 102 не поступало информации о жертвах или разрушениях от этих взрывов

ВСУ сбили над Киевом два российских самолета сегодня / Фото: Коллаж: Сегодня

Взрывы над Киевом 7 марта – это работа украинской системы противовоздушной обороны. ВСУ продолжают сбивать вражеские самолеты над Украиной.

Об этом написал в Telegram советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

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Уничтожение ракет над столицей

"Взрывы над Киевом это была работа наших доблестных ПВО. Пока ни на 101 ни на 102 не поступало информации о жертвах или разрушениях от этих взрывов. Слава Украинским ПВО!" – написал Геращенко.

Под Обуховым час назад украинский летчик-ас сбил крылатую ракету "Калибр".

"Это высший пилотаж! Наш летчик-Герой сберег сейчас десятки, а может быть сотни жизней украинцев. Боеголовка ракеты упала в поле в 5 км от Обухова и взорвалась в поле", – написал Геращенко.

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На место выехали местные жители и прислали фото воронки от взрыва.

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Второй сбитый самолет над Киевом

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил в Facebook, что украинская ПВО в 20:30 7 марта сбила над Киевом вражеский самолет.

"В 21:10 в окраинах города в воздушном бою был сбит второй российский самолет", – написал Залужный.

Минус вражеский самолет под Харьковом

Под Харьковом 7 марта сбили российский самолет и поймали пилота. Им оказался заместитель командира авиационного полка, дислоцировавшийся в Воронеже.

Он один из главных участников и свидетелей преступлений со стороны российского агрессора против мирного украинского населения. Российский пилот сдал своих координаторов и рассказал о преступных приказах.

Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что в небе над Харьковом почти постоянно находятся 5-7 штурмовиков и истребителей противника, которые периодически бомбят жилые кварталы города.

Более 30 уничтоженных вертолетов оккупантов под Херсоном

Военные отметили, что этой ночью с 6 на 7 марта жестко "накрыли" аэродром Чернобаевка, рядом с Херсоном.

"Оккупанты решили частично разместить там свой авиапарк. Уничтожено от 30 вертолетов врага, а еще живая сила и техника" , – говорится в сообщении.

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