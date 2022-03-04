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Усім в укриття! У Києві знову чутно вибухи

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор Україна Сьогодні
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4 березня, 02:40
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Жителям столиці потрібно негайно пройти у бомбосховищі, є загроза обстрілу. У місті вже чули перші вибухи
У Києві оголосили повітряну тривогу
У Києві оголосили повітряну тривогу / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві вночі 4 березня оголосили повітряну тривогу, мешканцям столиці радять негайно пройти до укриття. У місті вже чути вибухи.

Про це повідомляє "Сьогодні".

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Поки невідомо, де саме прогриміли вибухи і чи є постраждалі.

Де сховатися у столиці?

Для мешканців Києва створили онлайн-мапу укриттів. Кожен українець може знайти бомбосховища біля свого будинку та евакуюватися туди у разі небезпеки.

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Окупанти обстріляли Запорізьку АЕС

Російські окупанти під час обстрілів потрапили до першого енергоблоку Запорізької АЕС. Українські рятувальники не можуть розпочати ліквідацію пожежі, бо обстріл триває. Як відомо, Запорізька АЕС є найбільшою у Європі.

Співробітники АЕС просять окупантів негайно припинити вести вогонь, адже через обстріл існує загроза ядерного вибуху. Зазначимо, що нині вітер з боку станції дме у бік південно-східної частини України та у напрямку великих російських міст: Ростова-на-Дону та Краснодара.

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Перший енергоблок, до якого потрапили окупанти, знаходився на плановому ремонті, але ядерне паливо звідти відвантажити не встигли. У цьому величезна небезпека.

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